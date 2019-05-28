ملابس بلاستيكية شفافة... آخر صيحات الموضة (صور)

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية ارتدى العديد من المشاهير خلال توزيع جوائز الأوسكار الملابس البلاستيكية مثل بيتا نيونغو والمغنية ريهانا.

​وبحسب الصحيفة سابقا كانت الملابس البلاستيكية الشفافة، حكرا على الماركات والعلامات التجارية الفاخرة، إلا أن الأمر قد تغير وجرى تصنيع الملابس والاكسسوارات الشفافة كالحقائب والأحذية من قبل العلامات التجارية المنتشرة في الأسواق مثل زارا وريفير وغيرها.

يذكر أن موضة الملابس البلاستيكية ظهرت لأول مرة في أوروبا في ستينيات القرن الماضي عندما ظهرت عارضة الأزياء البريطانية تويغي، حافية القدمين مرتدية فستان داكن اللون مصنوع من فينيل شفاف.

وفي مهرجان كان السينمائي 2019، ظهرت عارضة الأزياء الكندية الشهيرة ويني هارلو على السجادة الحمراء مرتدية فستان من تصميم رالف أند روسو شفافا تزيينه زخرفة مصنوعة من جلد تمساح.

في حين ارتدت عارضة أزياء الهولندية رومي سترايد فستانا شفافا مصنوعا من الدانتيل المظلل باللون البني الفاتح مع فتحة عالية في المقدمة من تصميم ايترو كوتور.