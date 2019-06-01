صدمة لمستخدمي "هواوي" بعد التحديث الجديد

أصيب العشرات من مستخدمي هواتف "هواوي" في هونغ كونغ، بالصدمة من تعطل أجهزتهم، بعد تحديث تلقائي لنظام التشغيل.

وذكرت صحيفة "آسيا تايمز"، أن المستخدمين هرعوا إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة في الصين، لطلب المساعدة بشأن أعطال في هواتفهم المحمولة.

واشتكى جميع المستخدمين من أن الأجهزة لا تعمل، بغض النظر عن نوع هواتفهم.

وصرح فرانسيس فونغ، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، قائلا إن الوضع غريب لأنه يشمل طرازات متنوعة من "هواوي".

وأعرب فونغ عن اعتقاده أنه لا ينبغي أن يتعلق الأمر بـ"غوغل"، لأن الحظر المفروض عليها قطع على "هواوي" الوصول إلى نظام التشغيل وجلب التحديثات.

كما نصح مستخدمي "هواوي" بعدم وضع الجهاز على التحديث التلقائي، حتى تكتشف الشركة أسباب المشكلات وحلها.