هل كان خالد الصاوي على علم بمقلب "رامز في الشلال"

عكس غالبية الفنانين الذين يقعون ضحايا في برامجه للمقالب، وجه الممثل المصري، خالد الصاوي، رسالة "غير تقليدية" للفنان رامز جلال، بعد وقوعه ضحية في برنامجه لرمضان هذا العام "رامز في الشلال".

وأكد "الصاوي" في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه استمتع بتجربة وقوعه ضحية في برنامج رامز جلال، كما أنه وجه الشكر لفريق عمله.

وكتب: "رامز جلال "عشرة العمر" و"الجدعنة" وخفة الدم، لم أكن أتخيل أنني سأشرب المقلب، وأنا بقالي سنين أتفرج وأضحك".

وعن كواليس وقوعه في مقلب "رامز في الشلال"، قال خالد الصاوي لجمهوره: "لقد ذهبت من أجل تصوير إعلان، وسبكها عليا المخرج جاد شويري والمذيعة مهيرة عبد العزيز، وعدت شارب المقلب، على الرغم من أنه مرهق جدااا ومخيف بس، لكن بعد انتهاء التجربة شعرت أنها كانت ممتعة جدا.

وشدد خالد الصاوي في بيانه، بأنه لم يكن مدرك بأن هناك مقلبا مدبرا له في البرنامج، قائلا: "أنا فعلا لم أكن أعلن أنه برنامج رامز، ولهذا السبب أوجه تحية لكل فريق العمل المجتهد الكبير والمحترف".

وتابع: "البرنامج يضحكنا لكن وراءه كتيبة تعمل باجتهاد واحترافية لكي تمتعنا 30 يوم في السنة".

واختتم خالد الصاوي بيانه بشكر مجموعة قنوات "إم بي سي": "تحياتي لشبكة MBC1 و MBC مصر وكل القائمين على التجربة اللذيذة دي.. كل مقلب وحضراتكم طيبين".

وكان خالد الصاوي، أظهر شجاعة نادرة في حلقة أمس الجمعة من برنامج "رامز في الشلال"، بعدما خلع حزامه من أجل مواجهة الغوريلا.