ترامب يتلف قبعة تشرشل على الهواء مباشرة (فيديو)

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدية من المذيع والصحفي بيرس ورغان خلال لقاء صحفي جمع الاثنين، تحدث فيها الرئيس عن التغير المناخي وقوانين الأسلحة في أمريكا.

أهدى الصحفي البريطاني صاحب برنامج "Good Morning Britain"، الرئيس الأمريكي نسخة صنعة خصيصا له من قبعة، ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

ويظهر المقطع المصور الذي عرض من المقابلة الرئيس الأمريكي وهو يقوم ببعض التعديلات بالشكل الخارجي للقبعة، ليقوم بعدها بوضعها على رأسه.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن ترامب تسبب فورا في تمزق القبعة السوداء المستديرة في موضعين قبل وضعها على رأسه.

ومع ذلك اعترف ترامب أن تشرشل ربما بدا أحسن منه وهو يرتديها لكنه لم يبدو مهتما للدرجة بوضع شعره تحت القبعة.

وكان ترامب قد تلقى هدية من الملكة إليزابيث، عبارة عن كتاب من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل، ونستون تشرشل، عن الحرب العالمية الثانية.