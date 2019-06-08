قطعة الشطرنج الأغلى في العالم... الحظ يبتسم لهاوي آثار(فيديو)

اشترى لويس وارد، هاوي الآثار منذ 55 عاما قطعة شطرنج عاجية يبلغ طولها 8,8 سنتيمتر، بقيمة 6 دولارات.

ليحتفظ هاوي جمع الآثار بتحفته الصغيرة في خزانة بمنزله، الى أن المفاجئة الكبرى عندما أخذ أحد أفراد عائلته هذه القطعة الأثرية الى دار "سوثبي" للمزادات في لندن.

لتحصل المفاجئة، حيث قدر خبراء دار المزادات بأن سعر هذه القطعة العاجية يصل لحوالي 1,3 مليون دولار.

وتعتبر هذه القطعة والتي تمثل "الحارس" في لعبة الشطرنج، واحدة من أصل خمس قطع لم يتم العثور عليها، والتي تعود لمجموعة "Lewis Chessmen" والتي عثر عليها في هبريدس في عام 1831، وكان عدد القطع 93 غالبيتها صنعت من العاج.

وتعرض 82 قطعة الآن في المعرض البريطاني في لندن، بينما تعرض 11 قطعة أخرى في المتحف الوطني الاسكتلندي، بإدنبرة.

والقطعة المكتشفة حديثا عبارة عن حارس، رجل يرتدي خوذة، ودرعا وسيفا، وقطعة الشطرنج هذه من العصور الوسطى وفقدت منذ ما يقرب من 200 عام.