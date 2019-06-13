موعد أول حفل لمحمد رمضان في السعودية

كشفت تقارير محلية مصرية، عن تفاصيل أولى حفلات الفنان المصري، محمد رمضان، في المملكة العربية السعودية.

وقال منظم الحفل، نبيل السويسي، إنه من المقرر إقامته في مدينة جدة، في شهر يوليو/تموز المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار بعد على اليوم المحدد، بحسب موقع "مصراوي".

ورجح "السويسي" أن محمد رمضان سيحيي الحفل بداخل مسرح مغلق، وليس مكشوفا مثل حفله الأول بالمسرح المكشوف بمركز المنارة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي حمل عنوان "أقوى حفلة في مصر".

كما أشار نبيل السويسي، إلى أن الحفل يتولى تنفيذه فريق فني تابع لشركة "روتانا" بالسعودية، بالتصور الفني الذي وضعته، وأضاف أنه من المقرر أن يكون وليد الحريري مشرفا على الإضاءة الخاصة بالمسرح، وأن يتولى سامي يوسف الإشراف على تنفيذ الألعاب النارية".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، روج لحفل محمد رمضان في السعودية، بطرحه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لبرومو أغنيته الجديدة "بابا"، وكتب معها "قريبا في المملكة".

وتربع برومو أغنية "بابا" لمحمد رمضان على قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "يوتيوب"، ويقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة.

وكان محمد رمضان أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره عاريا على المسرح، خلال حفله الغنائي الأول في مركز المنارة، في القاهرة، والذي أحياه في شهر مارس/آذار.

وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي صور رمضان من الحفل، والتي ظهر بها عاريا أثناء غنائه أمام الجمهور، مؤكدين أن اعتلائه المسرح بهذا الشكل أمر لا يليق به كفنان تتابعه الملايين من الجماهير.

يذكر أن حفل محمد رمضان شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر، من بينهم: ماجد المصري وزوجته، ودينا فؤاد والمنتج محسن جابر وحلا شيحة وإنجي خطاب وإيمي وطلعت زكريا وغيرهم.

ويشار إلى أن رمضان شارك في موسم دراما رمضان هذا العام، بمسلسل "زلزال"، وأدت دور البطولة أمامه الممثلة المصرية، حلا شيحة.