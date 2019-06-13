ميزة خفية في تحديث "أبل" الجديد تطيل من عمر بطارية "آيفون"

يحمل التحديث الجديد لنظام تشغيل "آي أو إس"، الذي ستطرحه شركة "أبل" في موسم الخريف المقبل، ميزة خفية لإطالة عمر هواتف "آيفون" الذكية.

وتتوافر الميزة الجديدة، التي ستطرح مع نظام تشغيل "آي أو إس 13"، اسم "optimized battery charging"، والتي ستتواجد في قسم "Battery Health" في إعدادات الهاتف، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأوضحت شركة "أبل" في بيان لها عن الميزة:"هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية، والذي يقلل من الوقت الذي يقضيه هاتف "آيفون" ليصبح مشحونا بالكامل".

وتابعت أنه عند ساعات النوم، سيتم شحن الهاتف بنسبة 80% فقط، وبالنسبة للـ20% المتبقية فسيتم تخزينها قبل الاستيقاظ بساعة أو ما نحو ذلك، وذلك بدلا من إبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن بنسبة 100%.

Optimized Battery Charging. According to Apple, the iPhone learns from your daily charging routine and waits to finish charging past 80 percent until you need to use it, which is meant to cut down on battery aging. #iOS13 #iPhone pic.twitter.com/eesAsU92xy — Sam Luke (@iliketweeting01) June 5, 2019

وسيؤدي تجنب زيادة البطارية باستمرار أثناء وجودها على الشاحن إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الهاتف بأقصى سعة، ما سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية مع مرور الوقت.

وسيتوافر نظام تشغيل "آي أو إس 13" في هواتف "آيفون إكس، إكس إس ماكس، إكس آر، آيفون 8، 8 بلس، 7، 7 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، إس إي، بالإضافة إلى الجيل السابع من "آيبود تاتش".

يشار إلى أن شركة "أبل" أطلقت برنامجا لاستبدال البطارية في عام 2018، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إبطاء الجوالات للحفاظ على الأداء.

وأصبح مستخدمو "أبل" يحتفظون بهواتفهم "الآيفون" لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بدلا من الترقية للإصدار الأحدث كل عامين كما كان شائعا.