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    شركة أبل في نيويورك، الولايات المتحدة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    ميزة خفية في تحديث "أبل" الجديد تطيل من عمر بطارية "آيفون"

    © REUTERS / Andrew Kelly
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    يحمل التحديث الجديد لنظام تشغيل "آي أو إس"، الذي ستطرحه شركة "أبل" في موسم الخريف المقبل، ميزة خفية لإطالة عمر هواتف "آيفون" الذكية.

    وتتوافر الميزة الجديدة، التي ستطرح مع نظام تشغيل "آي أو إس 13"، اسم "optimized battery charging"، والتي ستتواجد في قسم "Battery Health" في إعدادات الهاتف، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

    وأوضحت شركة "أبل" في بيان لها عن الميزة:"هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية، والذي يقلل من الوقت الذي يقضيه هاتف "آيفون" ليصبح مشحونا بالكامل".

    وتابعت أنه عند ساعات النوم، سيتم شحن الهاتف بنسبة 80% فقط، وبالنسبة للـ20% المتبقية فسيتم تخزينها قبل الاستيقاظ بساعة أو ما نحو ذلك، وذلك بدلا من إبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن بنسبة 100%.

    وسيؤدي تجنب زيادة البطارية باستمرار أثناء وجودها على الشاحن إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الهاتف بأقصى سعة، ما سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية مع مرور الوقت.  

    هاتف آيفون إكس إس
    © REUTERS / STEPHEN LAM
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    وسيتوافر نظام تشغيل "آي أو إس 13" في هواتف "آيفون إكس، إكس إس ماكس، إكس آر، آيفون 8، 8 بلس، 7، 7 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، إس إي، بالإضافة إلى الجيل السابع من "آيبود تاتش".

    يشار إلى أن شركة "أبل" أطلقت برنامجا لاستبدال البطارية في عام 2018، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إبطاء الجوالات للحفاظ على الأداء.

    وأصبح مستخدمو "أبل" يحتفظون بهواتفهم "الآيفون" لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بدلا من الترقية للإصدار الأحدث كل عامين كما كان شائعا.    

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    الكلمات الدلالية:
    بطارية الليثيوم, أخبار آيفون, بطارية, أخبار تكنولوجية, شركة أبل, أبل, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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