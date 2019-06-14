تسجيل
17:03 14 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية

    إعلان غير متوقع من "هواوي" بشأن أحدث هواتفها المرتقبة

    © REUTERS / GREG BAKER
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وسط أزمات عاصفة تمر بها "هواوي"، أعلن عملاق التكنولوجيا الصيني تأجيل طرح الهاتف الذكي القابل للطي إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما كان مقررا أن يجري طرحه في يونيو/حزيران 2019.

    ِوحسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن نائب رئيس "هواوي" فنسنت بينغ،، فإن الشركة الصينية أجلت موعد طرح هاتف "ميت إكس" الذي يبلغ سعره 2600 دولار، حتى تقوم بتحسين جودة الشاشة القابلة للطي.

    سامسونغ غلاكسي نوت 9
    © AP Photo / Richard Drew
    قنبلة "سامسونغ" المرعبة تتحدى "هواوي" في أعز ما تملك
    وتأتي خطوة "هواوي" على غرار "سامسونغ"، فالشركة الكورية الجنوبية أعلنت بدورها تأجيل طرح الجهاز القابل للطي "غالاكسي فولد"، بعدما كان مرتقبا في أواخر أبريل/نيسان الماضي، وجاء القرار بسبب مشاكل في الشاشة.

    وقال نائب رئيس هواوي: "نجري اختبارات كثيرة للهاتف"، مضيفا أن الشركة "تعمل بشكل دؤوب حتى تقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن".

    ويشكل هذا التأجيل عثرة أخرى لشركة "هواوي" التي تلقت ضربة موجعة، مؤخرا، بسبب عقوبات أمريكية أدرجتها في القائمة السوداء، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي لواشنطن.

    وبموجب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يعد يحق لأي شركة أمريكية أن تبيع التكنولوجيا لشركة "هواوي" التي تلاحقها اتهامات بالتجسس لصالح بكين، وهو ما تنفيه بشكل قاطع.

    وتراهن شركتا "هواوي" و"سامسونغ" منذ مدة على تطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى لرفع المبيعات وتجاوز الركود الذي تعانيه سوق الهواتف الذكية.

    لكن الخبراء يستبعدون أن تحدث الهواتف الذكية القابلة للطي نقلة كبرى على مستوى المبيعات، بالنظر إلى ارتفاع السعر الذي يتجاوز ألفي دولار.

    انظر أيضا:

    السعودية لا تمانع من استخدام تقنيات "هواوي"
    هواوي تساعد على إدخال شبكة الجيل الخامس إلى أوروبا
    هواوي تطلق نظام تشغيل بديل لأندرويد
    لماذا الصفقة بين "هواوي" وشركة "إم تي سي" الروسية أرعبت أمريكا
    مليون هاتف مستعد... أقوى رد من هواوي على "أندرويد"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, هاتف ذكي, تكنولوجيا, شركة هواوي, سامسونغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك