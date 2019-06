ماذا قالت أحلام في رسالتها لحاكم دبي

View this post on Instagram

ابارك ل سمو سيدي الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم دبي وسمو الشيخه #هند_بنت_مكتوم لزفاف انجالهم سمو الشيوخ #الشيخ_حمدان ولي عهد #دبي و #الشيخ_احمد و #الشيخ_مكتوم ربي يحفظهم ويتمم عليهم كما تشرفت اليوم اني كنت الفنانه العربيه اللي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير اللي اعتبره تشريف ووسام على صدري ربي يتمم عليكم ياااااارب وهاذا اليوم فعلاً فرحه وطن 🇦🇪❤️

