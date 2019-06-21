سخرية ياسمين صبري تثير غضب جهة حكومية مصرية

وكانت ياسمين صبري قد نشرت صورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيمانزيوم"، وهي تقف على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى.

وتلقت صبري تعليقا من أحد متابعيها قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلا: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".

من جانبها، عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، من خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن استيائها مما فعلته صبري وسخريتها من متلازمة داون، وقالت إنها تلقت الكثير من الرسائل من أمهات أطفال متلازمة داون، بشأن سخرية الممثلة المصرية.

كما كشفت مايا مرسي أنها علمت أن ياسمين صبري تشعر بالخجل، لذا قالت لها إن عليها أن تكتب اعتذارا، مؤكدة أنه ليس من العيب أن يخطيء الإنسان، لكن العيب أن يمحي الغلط دون اعتذار، موضحة أنها لا تقبل السخرية من أي شيء.

وشددت رئيس المجلس القومي للمرأة، على أن الإعلامي والممثل يعتبر قدوة مؤكدة أنها لن تقبل السخرية وتنتظر الاعتذار.