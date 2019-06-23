"هواوي" تعلن عن هواتفها التي ستدعم تحديث "أندرويد كيو" المقبل

تخطط شركة هواوي الصينية لإجراء تحديثات نظام التشغيل لـ16 هاتفا تابعا لها إلى "أندرويد كيو"، والذي سيكون متاحا اعتبارا من خريف هذا العام.

ووفق ما ذكر موقع "Androidcentral"، أكدت الشركة أنها بدأت اختبار تنفيذ هذا التحديث الجديد لنظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة غوغل الأمريكية.

وقالت "هواوي": "ستستمر جميع الهواتف والأجهزة اللوحية من هواوي في تلقي تصحيحات الأمان وتحديثات أندرويد".

وجاءت هواتف "هواوي" التي سيتم تحديثها بنظام تشغيل ""أندرويد كيو"، كالتالي: "بي 30"، "بي 30 برو"، "ميت 20"، "ميت 20 برو"، "بورش ديزاين ميت 20 آر إس"، "بي 30 لايت"، "بي سمارت 2019"، "بي سمارت بلس 2019"، "بي سمارت زد"، "ميت 20 إكس"، "بي 20"، "بي 20 برو"، "ميت 10 برو"، "بورش ديزاين ميت 10"، "ميت 10"، "هونور 20 برو"، "هونور 20 لايت".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ أمر يحد من علاقات "هواوي" بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "غوغل" و"إنتل" و"مايكروسوفت".

وأثارت هذه الإجراءات قلقا كبيرا لدى المستخدمين بشأن عدم تمكن أجهزة "هواوي" بعد تنفيذها من تلقي تحديثات "أندرويد"، وبالتالي فقدان إمكانية الوصول إلى التطبيقات المتوفرة في متجر "غوغل بلاي".