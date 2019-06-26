أدرعي: أتمنى مشاركة عمرو دياب المطربة الإسرائيلية ساريت حداد حفلا مشتركا

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إعجابه بالموسيقى المصرية يعود إلى زيارته إلى مصر قبل 15 عاما.

وأضاف أدرعي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تعرف في أثناء تلك الزيارة على المطرب المصري عمرو دياب.

وتابع "أتمنى أنه في يوم من الأيام سنشهد حفلا مشتركا يجمعه مع المطربة الإسرائيلية المفضلة لدي ساريت حداد المعروفة أيضا في العالم العربي".

اعجابي بالموسيقى المصرية يعود الى زيارتي لمصر قبل ١٥ عام وآنذاك تعرفت على المطرب المتألق في ذلك الحين #عمرو_دياب وبالتحديد أغنية (#قمرين). وأتمنى انه في يوم من الايام سنشهد حفلًا مشتركًا يجمعه مع المطربة الاسرائيلية المفضلة لديّ #ساريت_حداد المعروفة أيضا في العالم العربي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2019

​جاء ذلك ردا على سؤال من حساب "إسرائيل بالعربية" عبر "تويتر"، موجها لأدرعي، عن أي المطربين العرب الأقرب إلى قلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

تهتم بالفنون بصورة لافتة… اي من المطربين العرب الأقرب إلى قلبك؟

ومن هما المطربان (العربي والإسرائيلي) الذين تحلم بأن يغنيا مع بعضهما البعض دعما للسلام؟ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019

​ووجه الحساب سؤاله الذي نص على "تهتم بالفنون بصورة لافتة… أي من المطربين العرب الأقرب إلى قلبك؟، ومن هما المطربان (العربي والإسرائيلي) الذين تحلم بأن يغنيا مع بعضهما البعض دعما للسلام؟".

في وسائل التواصل الاجتماعي تصلني عادةً الكثير من الأسئلة الشّخصيّة والمهنيّة. فهناك فضول لمعرفة المزيد عنّي… بهذه الفقرة أدعوكم لإرسال أي سؤال يخطر ببالكم على الخاص وفي التعليقات، لأجيب عن بعض الأسئلة وأنشرها على صفحتي!#اعرفوني_أكثر#شاركوني pic.twitter.com/VEK3yX2xEq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2019

​وكان أدرعي قد نشر تغريدة وجهها لمتابعيه عبر "تويتر"، ذكر فيها "في وسائل التواصل الاجتماعي تصلني عادة الكثير من الأسئلة الشخصية والمهنية. فهناك فضول لمعرفة المزيد عني… بهذه الفقرة أدعوكم لإرسال أي سؤال يخطر ببالكم على الخاص وفي التعليقات، لأجيب عن بعض الأسئلة وأنشرها على صفحتي".