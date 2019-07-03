رامي مالك يكشف سبب استغراقه وقتا طويلا لقبول دوره في "جيمس بوند"

أعلن الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم "جيمس بوند".

وقال مالك إنه احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم "جيمس بوند" لن يكون مرتبطا بـ"عمل إرهابي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار مالك، البالغ من العمر (38 عاما)، إلى أنه "كان في حاجة للحصول على تأكيدات من المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا بأن الدور لن يكون شخصية إرهابي يتحدث باللغة العربية".

وتابع: "إنه دور رائع وأنا متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري، قلت له لا يمكننا أن نربط الشحصية بأي عمل إرهابي يعكس أيدولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه، لذلك قلت إذا كنت اختارتني لهذا السبب إذن فأنا منسحب".

وأوضح: "بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية التي سوف ألعبها هي لإرهابي من نوع مختلف آخر".

جدير بالذكر أن رامي مالك اكتسب شهرة كبيرة بعد عرض مسلسل "مستر روبوت"، وحصل على جائزة أوسكار في مطلع هذا العام لأفضل ممثل رئيسي عن تجسيده لدور المغني فريدي ميركوري، المغني الرئيسي لفريق كوين الغنائي، في فيلم "بوهيمان رابسودي".