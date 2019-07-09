بالفيديو: ماريا كاري تتغلب على تحدي "غطاء الزجاجة" بطريقة غير متوقعة

يستمر تحدي "غطاء الزجاجة" بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جذب الكثير من المشاهير والنجوم حول العالم، ويقوم الشخص خلال التحدي بفتح غطاء الزجاجة عن طريق الركل بالقدم، لكن ماريا كاري قامت بفتحتها بطريقة مختلفة تماما.

ونشرت النجمة مقطع فيديو على حسابها الرسمي "تويتر"، حيث يظهر على المقطع أنها استخدمت صوتها القوي لفتح الغطاء.

وعلقت ماريا كاري على الفيديو: قبلت التحدي.

كما انتشر فيديو لعازف كمان ماهر فتح غطاء الزجاجة بقوس آلته الموسيقية.

وانقسمت آراء المغردين العرب حول التحدي الجديد، إذ اعتبر بعضهم أن التحدي جميل وأبدوا رغبتهم في القيام به.

حيث وصف أحدهم التحدي بالصعب والرائع، متسائلا عن عدد الزجاجات التي ستكسر في الأيام المقبلة، بينما اعتبر آخرون أن التحدي فارغ وليس فيه أي إبداع.