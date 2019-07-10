خبر سار لمحبي "صراع العروش" الملحمة تستكمل رحلتها

كشف المؤلف الأمريكي جورج مارتن صاحب سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" المأخوذ عنها المسلسل في مقابلة مع مجلة "إنترتينمت وييك"، عن تفاصيل إصدار نسخة جديدة من ملحمة "صراع العروش".

ووفقًا للمؤلف، سوف يتم تصوير أحداث المسلسل الجديد قبل خمسة آلاف عام من أحداث "صراع العروش" عندما كانت "ويستروس" مختلفة تماما عما كانت عليه خلال عصر "صراع العروش".

وبحسب مارتن، في تلك الحقبة كان يوجد مئة مملكة صغير تحكمها أسرة كاستيرلي، وليس أسرة لانيستر التي كانت تحكم سبع ممالك كبيرة.

ولفت المؤلف أنه لن يكون هناك تنانين في المسلسل القادم، بل سيكون هناك مخلوقات غريبة أخرى كالماموث والمشاة البيض الذين سيدخلون في صراعات مع الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

وأكد مارتن أن الممثلة الأمريكية المرشحة مرتين للأوسكار، ناعومي واتس، ستلعب دور البطولة في المسلسل الجديد، برفقة الممثل جوش وايتهاوس بطل مسلسل "بولدارك"، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الذين سيلعبون أدوارا رئيسة مثل نعومي أكي، ودينيس غوخ، وشيلا أتيم، وإيفانو جيرميا، وغيرهم.

واعترف مارتن بأنه لم يتم اختيار اسم للمسلسل الجديد مشيرا إلى أنه لا يمانع في تسميته "أطول ليلة".

وفي شهر أيار / مايو الماضي، وقع نصف مليون متابع لـمسلسل "صراع العروش عريضة احتجاجية، طالبوا فيها بإعادة إنتاج الموسم الأخير من المسلسل الأشهر عالميا، وكتابة سيناريو جديد للحلقات الستة الأخيرة التي لم تكن عند توقعات الجماهير.