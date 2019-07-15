استياء في المملكة بسبب حجب صورة للفنانة السعودية داليا مبارك

سادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حجب صورة الفنانة داليا المبارك من إعلان طرقي يروج لحفل مرتقب لها في جدة.

وأبدى النشطاء استياءهم من قيام إحدى الشركات الإعلانية في مدينة جدة، بحجب الصورة من الإعلان المروج للحفل المرتقب للفنانة السعودية مع الفنان العراقي ماجد المهندس.

من جدكم ولا تمزحون مغطين وجه داليا مبارك ؟ لا من جد ولا تمزحون ؟ pic.twitter.com/GeopuZ0p3k — خـالـدٌ (@5HALID9090) July 14, 2019

​وانتشرت صور ومقاطع فيديو على السوشيال ميديا، تظهر إعلانات طرقية للحفل، وضمت صورة كبيرة للفنان ماجد المهندس وتم طمس صورة الفنانة السعودية.

@daliamubarak فنانة سعودية هذا ليس هو الحفل الاول لها في السعودية تصرف غريب لانعلم من هو المسؤول عنه تصرف ساذج همجي متخلف وعنصري ايضا تجاه النساء لابد من توضيح على من لم يبرز صورة الفنانة السعودية #داليا_مبارك

نثق بكم لاانصافكم بنت بلدنا@Turki_alalshikh ،@makharesh #جدة pic.twitter.com/Jr4LFwmW9Q — فلاح بن محمد الاكلبي 🇸🇦 (@Fala775) July 15, 2019

​وتسبب هذا الإجراء في انتقادات واسعة للشركة المعلنة، والمسؤولين عن تلك المبادرة، خاصة أن شركة "روتانا" المنظمة للحفل، نشرت نفس الملصقات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون حجب صورة الفنانة داليا.

​ورجح نشطاء على موقع "تويتر" أن الشركة المعلنة في الطرقات، هي المسؤولة عن قرار حجب صورة داليا مبارك.

ونقل موقع "فوشيا" عن مقربين من الفنانة السعودية، أن غاضبة من تصرف الشركة المعلنة.