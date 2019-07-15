استياء في المملكة بسبب حجب صورة للفنانة السعودية داليا مبارك

وأبدى النشطاء استياءهم من قيام إحدى الشركات الإعلانية في مدينة جدة، بحجب الصورة من الإعلان المروج للحفل المرتقب للفنانة السعودية مع الفنان العراقي ماجد المهندس.
من جدكم ولا تمزحون مغطين وجه داليا مبارك ؟ لا من جد ولا تمزحون ؟ pic.twitter.com/GeopuZ0p3k— خـالـدٌ (@5HALID9090) July 14, 2019
وانتشرت صور ومقاطع فيديو على السوشيال ميديا، تظهر إعلانات طرقية للحفل، وضمت صورة كبيرة للفنان ماجد المهندس وتم طمس صورة الفنانة السعودية.
@daliamubarak فنانة سعودية هذا ليس هو الحفل الاول لها في السعودية تصرف غريب لانعلم من هو المسؤول عنه تصرف ساذج همجي متخلف وعنصري ايضا تجاه النساء لابد من توضيح على من لم يبرز صورة الفنانة السعودية #داليا_مبارك— فلاح بن محمد الاكلبي 🇸🇦 (@Fala775) July 15, 2019
نثق بكم لاانصافكم بنت بلدنا@Turki_alalshikh ،@makharesh #جدة pic.twitter.com/Jr4LFwmW9Q
وتسبب هذا الإجراء في انتقادات واسعة للشركة المعلنة، والمسؤولين عن تلك المبادرة، خاصة أن شركة "روتانا" المنظمة للحفل، نشرت نفس الملصقات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون حجب صورة الفنانة داليا.
تنويه ⬇️— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) July 15, 2019
جمهورنا الغالي، تم تخصيص نقطة بيع بمكتب #روتانا جدة يمكنكم من خلالها الحجز والإستفسار لحفل البرنس #ماجد_المهندس والفنانة #داليا_مبارك #موسم_جدة#مواسم_السعودية
موقع المكتب 👇https://t.co/c8PAOKaEcl pic.twitter.com/6naSV43uJf
ورجح نشطاء على موقع "تويتر" أن الشركة المعلنة في الطرقات، هي المسؤولة عن قرار حجب صورة داليا مبارك.
ونقل موقع "فوشيا" عن مقربين من الفنانة السعودية، أن غاضبة من تصرف الشركة المعلنة.
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