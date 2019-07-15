تحذير للمصريين... اقتراب أقوى موجة حر منذ 21 عاما

قالت هيئة الأرصاد المصرية، إن المحافظات المصرية تشهد موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عاما وتحديدا عام 1988.

وفقا لما نشره موقع "accweather" من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة يوم الأربعاء إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قوله "إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق"، موضحا أن "درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة".

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات سابقة، إن "أقصى درجة حرارة سجلتها منطقة مصرية منذ عام 1988 بلغت 47 درجة مئوية".

وأشار إلى أن "مصر تتعرض لموجة حرارة شديدة في الفترة الحالية وتستمر هذه الموجة حتى مساء الخميس أو صباح الجمعة، وذروة هذه الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".

وفسر عطا أنه "نتيجة لابتعاد الرياح القادمة إلى مصر عن منخفض الهند الموسمي، يوجد انخفاض في درجات الرطوبة خلال هذه الموجة الحارة".