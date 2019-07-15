سيدة عن شبابها الدائم: اتحدث مع الملائكة (صور)

زعمت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، أنها تبدو أصغر من سنها بسنوات بفضل "السحر".

ووفقا لصحيفة "مترو"، تقول فلافيا بيترس: "أبلغ من العمر الآن 50 عاما، لكن الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سنا. هذا كله بفضل طاقة السحر التي أعمل بها".

وتؤمن المرأة منذ الطفولة بالجنيات والأقزام، واعترفت أيضا بأنها يمكنها "التحدث إلى الملائكة".

Sounds legit:

"Flavia Peters is 50 years old, but reckons she looks much younger. Her secret isn’t a fancy night cream or facial massage, but seeing fairies and leprechauns."https://t.co/7U7W24FYd4#folklore #FridayFeeling — Mark Rees (@reviewwales) July 12, 2019

وكشفت بيترس أنها ابتعدت عن شغفها بممارسة السحر لفترة من الزمن، قبل العودة لممارسة الطقوس مجددا منذ فترة.

وأوضحت بيترس أنها تستمد قوتها وطاقتها من الطبيعة، مؤكدة أنه ليس بوسع أي شخص رؤية الأشياء المتاحة لها فقط.

وشددت بيترس على اقتناعها بأن مهمتها هي مساعدة الآخرين على مواجهة الصدمات النفسية، وأن يصبحوا أكثر سعادة.