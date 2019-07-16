هاكرز هندي يعثر على طريقة لاختراق حساب "إنستغرام" في 10 دقائق

وقال موتيا إنه استطاع الدخول إلى أي حساب عبر نظام استعادة كلمة المرور. وعادة يتم إرسال رمز إلى هاتف المستخدم أو البريد الإلكتروني للتأكد من أنه هو من طلب تغيير كلمة المرور. وقال إنه في حال تم إرسال مليون رمز يمكن في نهاية المطاف معرفة الرمز الصحيح.
وفي النهاية تمكن من معرفة الرمز. وأشار إلى أنه يمكن شراء الموارد لمثل هكذا هجوم مقابل مبلغ صغير نسبيا (حوالي 150 دولارا).
وحذر المختص شركة "فيسبوك" (المالكة لشبكة إنستغرام) من الثغرة الأمنية التي عثر عليها، وقد تم تلافيها، كما قامت الشركة بدفع 30 ألف دولار للخبير.
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