تتعاون فيها مع سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي... "مارفل" تكشف عن مفاجآتها السينمائية المقبلة

كشفت استديوهات "مارفل" رسميا، أمس السبت، عن مشاريعها السينمائية، التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية.

وتتعاون مارفل" في أفلامها الجديدة، مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم، أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون.

وتنطلق فعاليات مؤتمر "كوميك كون"، في الفترة من 18 إلى 21 يوليو(تموز) الجاري.

وأكدت أنجلينا جولي خلال مؤتمر "كوميك كون"، عن انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي"، من خلال فيلم "The Eternals" أو "الخالدين".

ولفتت الممثلة الأمريكية للجمهور، إلى أن طبيعة دورها في الفيلم، تتطلب خضوعها حاليا لفترة تدريب.

ANGELINA JOLIE AKA GOD HERSELF IN HALL H #SDCC pic.twitter.com/LFQYcOLQkO — kaki of house stark (@kakicp) July 21, 2019

ومن المقرر طرح فيلم "The Eternals"، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، وتدور أحداثه حول مجموعة من المخلوقات الفضائية "The Eternals" الخالدون، التي تزور الأرض قبل أن يسكنها البشر، وتساهم تجاربهم في وجود مجموعة من الأبطال والأشرار ذوي القدرات الخارقة، وهو من إخراج الصينية كلوي تشاو، لتصبح أول إمرأة تخرج فيلما في "عالم مارفل السينمائي".

فيلم "الأرملة السوداء"

كما أعلنت "مارفل" في مؤتمر "كوميك كون"، عن إطلاقها فيلم الحركة والإثارة "Black Widow" (الأرملة السوداء) في يوم 1 مايو/آيار 2020، وهو من بطولة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور العميلة السرية "ناتاشا رومانوف"، وهو يعتبر أول فيلم مستقل حول تلك الشخصية، التي ظهرت في أفلام "الرجل الحديدي" و"أفنجرز"، وكان آخرها "Avengers: Endgame"، الذي حقق رقما قياسيا على مستوى الإيرادات، ليصبح أعلى أفلام السينما تحقيقا للإيرادات متفوقا على فيلم "أفاتار" من إخراج جيمس كاميرون.

فيلم "Blade"

فاجأت "مارفل" الحضور بإعلان إعادة إصدار فيلمها "Blade" الذي من المقرر أن يقوم بطولته النجم الأمريكي الحائز على الأوسكار ماهر شالا علي، ليصبح بذلك أول مسلم يجسد بطولة أحد أفلام مارفل، وطرح الفيلم للمرة الأولى في عام 1998، وكان من بطولة الممثل الأمريكي، ويسلي سنايبس، وتدور قصته حول "بليد" الذي يمتلك قدرات خارقة، بعدما قام مصاص دماء بمص دم والدته أثناء حملها فيه.

Cottonmouth, The Prowler, and now Blade.



Mahershala Ali,

This guy is amazing, and his voice is sooo good pic.twitter.com/RBmkVUuwFh — Jabew (@Brainmumtaz) July 21, 2019

الجزء الرابع من أفلام "ثور"

أيضا من مفاجآت "عالم مارفل السينمائي" خلال الفترة المقبلة، طرح جزء رابع من أفلام البطل الخارق، "ثور"، صاحب المطرقة الحديدية من كوكب "أزغارد"، والذي يحمل عنوان "Thor: Love and Thunder".

MARVEL fans are going *wild* over NATALIE PORTMAN becoming FEMALE THOR! https://t.co/YsWdtJpuWp pic.twitter.com/9aCQdhFg4F — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) July 21, 2019

وبعد أن شاركت في جزئيه الأول والثاني، تعود الممثلة الأمريكية من أصول إسرائيلية، ناتالي بورتمان، لتجسيد دور حبيبة "ثور" في الجزء الرابع والجديد، بل وستقوم بمهامه بالنيابة عنه.

وسيطرح فيلم "Thor: Love and Thunder" بصالات السينما في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.