حل لغز عدم قتل جون سنو في مسلسل "صراع العروش"

كشف الممثل يعقوب أندرسون، صاحب شخصية قائد جيوش أم التنانين في مسلسل صراع لعروش، عن سبب عدم قتله لشخصية جون سنو في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وقال أندرسون خلال مهرجان "كوميك كون"، أعتقد في النهاية اعتبرت شخصيتي، أن هناك الكثير من العنف، وأنا في المسلسل لم أرد أن أعيش حياة كهذه بعد الآن. وأضاف، لم تكن الشخصية تريد قتل جون سنو ولم ترغب في أن يظل على قيد الحياة.

وكانت هذه الشخصيات على علاقة متوترة للغاية، خاصة بعد أن قتل جون سنو "أم التنانين" وكان من المفترض أن ينتقم جيشها وقائدها لها، لكن القائد قرر أن يترك مصير جون سنو للقدر ولأمراء المملكة.

كما يخضع كيت هارينغتون الذي مثل شخصية جون سنو، للعلاج من إدمان الكحول، وذلك بعد الانتهاء من تصوير وعرض المسلسل.

وأثار الموسم الأخير من المسلسل استياء المعجبين، وتم توقيع عريضة من قبل أكثر من مليون معجب غاضب وذلك لطلب إعادة كتابة الحلقة الأخيرة من المسلسل.