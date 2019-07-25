فاروق الفيشاوي اعتذر عن عدم تقديم مسرحية "الملك لير" في السعودية

كان الفنان المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، حريصا على المشاركة في الأعمال الفنية على الرغم من ظروف مرضه، إذ كان أحد أبطال العرض المسرحي، "الملك لير".

ورفض الفيشاوي المشاركة في عروض المسرحية، التي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، التي يلعب بطولتها الفنان المصري يحيى الفخراني، وهي عن رواية الأديب البريطاني وليام شيكسبير.

وكشف المشرف الفني لمسرحية "الملك لير"، المخرج مجدي الهواي، أن سبب اعتذار فاروق الفيشاوي عن عدم تقديمها في السعودية، هو خوفه من أن تتسبب الرحلة في مروره بأي وعكة صحية، مشيرا إلى أن فريق عمل المسرحية احترم رغبته، مراعاة لظروف مرضه، وتم الاستعانة بفنان آخر ليلعب دوره"، وفقا لتقارير محلية.

واستمر عرض مسرحية "الملك لير" في السعودية 3 أيام على مسرح جدة.

وتم الاستقرار على الممثل أحمد فؤاد سليم ليجسد دور الراحل فاروق الفيشاوي في المسرحية.

من ناحية أخرى، شارك الحساب الرسمي لـ"Cairo Show" المنتجة للمسرحية على "فيسبوك"، آخر رسالة من فاروق الفيشاوي، والتي تم تصويرها في كواليسها.

وشيع الفنانون في مصر زميلهم الممثل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عن 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان لم يستمر أكثر من عام.

حضر الجنازة التي انطلقت بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين القريب من القاهرة عدد من الإعلاميين وصناع الدراما والسينما والممثلين يتقدمهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ورئيس المركز القومي للسينما خالد عبد الجليل والممثلة سمية الألفي الزوجة السابقة للفيشاوي وابنهما الممثل أحمد الفيشاوي.

وكان الفيشاوي فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بالسرطان.

وقال حينها "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض".

وتدهورت حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي.

وولد فاروق الفيشاوي عام 1952 بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الآداب ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني منتصف السبعينات قبل أن يبرز في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكرا) مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي والمخرج محمد فاضل.

انطلق بعد ذلك في السينما التي حققت له شهرة كبيرة وساعدته وسامته في الحصول على أدوار عديدة لكنه أثبت صدق موهبته بعد أن برع في الأدوار الجادة والكوميدية على حد سواء.

وقف أمام عمالقة التمثيل في مصر وقدم مع الراحل فريد شوقي أفلاما كثيرة منها (الباطنية) و(فتوة الجبل) و(وحوش الميناء) و(عندما يبكي الرجال) و(الكف) و(الأستاذ يعرف أكثر) وغيرها.

وعلى المسرح قدم "الدنيا مقلوبة" و"البرنسيسة" و"اعقل يا دكتور" و"الناس اللي في التالت"، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه (الملك لير) مع الممثل يحيى الفخراني.

تزوج الفيشاوي من الممثلة سمية الألفي وأنجب منها أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي. ودخل أحمد مجال التمثيل أيضا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن المهرجان القومي للمسرح أنه سيكرم الفيشاوي في دورته القادمة في أغسطس آب.