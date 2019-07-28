"حرامي وغبي".. نجوى كرم متهمة بالسرقة

هاجم الشاعر والسيناريست المصري، مدحت العدل، المطربة اللبنانية، نجوى كرم، واصفة إياها بأنها "عديمة الذكاء".

ويأتي غضب "العدل" من نجوم كرم، لأنه يرى وجود تشابه بين أحدث أغنياتها "ملعون أبو العشق" و"أغنيته "ملعون أبو الناس العزاز"، التي كان كتبها للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، وغنتها للمسلسل التلفزيوني "لأعلى سعر"، الذي عرض قبل 3 سنوات، ومن بطولة نيللي كريم.

واعتبر مدحت العدل، من خلال تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر"، أنه يمكن أن يفهم أن يكون مؤلف "ملعون أبو العشق" لصا لأنه سرق أغنية نوال" ملعون أبو الناس العزاز" ولكنه لا يمكن أن يبرر عدم ذكاء نجوى كرم، لأن أغنية نوال كسرت الدنيا عند طرحها قبل 3 أعوام، متهما إياها بالغباء عندما أنهى تغريدته قائلا" الحقيقة مندهش من قلة الضمير. حرامي وغبي؟".

بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟ — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) July 26, 2019

واختلف المتابعون على موقع التغريدات الشهير مع هجوم مدحت العدل على نجوى كرم، إذ رأى بعضهم أن الأغنيتين مختلفتان تماما من حيث اللهجة واللون.

ستبقى ملعون ابو الناس العزاز هي الأيقونة. كلمات ولحن وأداء نوال الزغبي يجنن .... لم يقوموا بالنحت إلا لغرض تقليد عمل مميز ... لكن هيهات .. وطبعا سيقودون أنفسهم لمقارنة ليست في صالحهم أبدا ..... أيقونة الناس العزاز عن نفسي فأنا استمتع بسماعها لو قدر لي 24/7

مع تقديرنا للست نجوى ! — Mohammed AlAbbasi (@mohmdalabbasi) July 26, 2019

الموضوعين مختلفين في الاغنيتين ، اغنيه نوال تجنن ولسه بنسمعها لحد دلوقتي .. لكن الفكره في نحت اسم قريب للأغنيه ده قله إبداع — Ⓜ️ark. (@nevergoback___) July 26, 2019

بينما قدم آخرون الشكر له لأن تغريدته عرفت المصريين على أغنية نجوى كرم، وتأكدوا أن لا علاقة لها بأغنية نوال، بينما هناك من وصف التغريدة بأنها "الأغبى خلال العام 2019".