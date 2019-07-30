الحظ يبتسم لمدرس في إجازته الصيفية

ابتسم الحظ لمدرس خلال قضاء عطلته الصيفية، بالعثور على حجر كريم ذي قيمة كبيرة في أحد المنتزهات في ولاية أركانساس.

عثر جون لانيك، صاحب الـ36 عاما، على قطعة من الألماس يزيد وزنها عن القيراطين، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وقال لانيك إنه حين رأى الحجر الكريم في البداية، لم يكن متأكدا من العثور على شيء مهم، وأوضح أنه بدا مثل المياه.

This vacationing teacher found a 2.12-carat diamond at an Arkansas state park https://t.co/fIPUh9Cr9C pic.twitter.com/RXpAOvFwNh — CNN (@CNN) July 30, 2019

وقام المدرس بأخذ القطعة إلى مركز مختص في الألماس، فتم إخباره بأنه صار يملك أكبر حجر كريم جرى العثور عليه خلال العام الجاري.

ولم يوضح لانيك ما إذا كان ينوي الاحتفاظ بالحجر الكريم أم ينوي بيعه، لكنه أكد أنه يريد الإبقاء عليه في الوقت الحالي.