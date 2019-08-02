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22:27 02 أغسطس/ أب 2019
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    الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله

    مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته القادمة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    منوعات
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    أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، إطلاق اسم الناقد المصري الراحل، يوسف شريف رزق الله، على دورته القادمة التي تقام نهاية العام الجاري.

    وتوفي "رزق الله" في شهر يوليو/تموز، عن عمر 77 عاما، تاركا إرثا كبيرا من البرامج التلفزيونية، التي ساهمت على مدى عقود في تنمية الوعي الثقافي والسينمائي.

    وقالت إدارة المهرجان في بيان، إنها تهدي الدورة إلى رزق الله "تقديرا لما قدمه من عطاء على مدى 32 عاما منذ اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987 ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحليه".

    وتقام الدورة الـ41 من المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني العام الجاري.

    ونقل البيان عن المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس المهرجان قوله "اسم يوسف شريف رزق الله سيظل مرتبطا بأذهان محبي الفن السابع وجمهور ورواد مهرجان القاهرة السينمائي للأبد".

    وأضاف أن "الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من القرارات والمبادرات تضمن استمرار تكريم اسم رزق الله في كل دورات مهرجان القاهرة القادمة وليس الحادية والأربعين فقط".

    وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان اتفقت في آخر اجتماع لها على إبقاء اسم رزق الله مديرا فنيا للدورة القادمة، مع تكليف نائبه أحمد شوقي بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة بالدورة.

    وعلق الكاتب أحمد رزق الله، نجل الناقد الراحل على قرار مهرجان القاهرة السينمائي، بالقول إن والده جمعته علاقة تاريخية مع المهرجان امتدت لأكثر من 30 عاما، تُوجت بتكريم أثلج صدره العام الماضي في افتتاح الدورة الأربعين لحدوثه وهو على قيد الحياة.

    وأضاف أن أسرة رزق الله تشعر بالامتنان والسعادة تجاه قرار إدارة المهرجان بإطلاق اسم والده على الدورة الـ41.

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