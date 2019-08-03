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13:48 03 أغسطس/ أب 2019
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    انستغرام

    فيسبوك تبدأ في إضافة اسمها إلى اسم تطبيق إنستغرام

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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    بدأت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي في إضافة اسمها إلى اسم تطبيق إنستجرام وذلك في إحدى أولى المرات التي تكشف فيها للمستخدمين عن ملكيتها لمنصة تبادل الصور الشهيرة.

    وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم مزيدا من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات وطريقة عرض فيسبوك للمعلومات الخاصة بالمستخدمين والجهات التي تطلعها على هذه المعلومات.

    وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر توا لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية عبارة (إنستغرام فروم فيسبوك) "إنستغرام من فيسبوك" أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق إنستجرام على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

    وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز" "نريد أن نكون أكثر وضوحا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءا من فيسبوك". وسوف تضيف فيسبوك أيضا اسمها إلى اسم تطبيق التراسل واتساب.

    وكانت شركة فيسبوك اشترت إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 ويستخدم كل منهما حاليا أكثر من مليار شخص.

    وأصبح تطبيق إنستجرام مهما بشكل خاص في إضافة إيرادات لفيسبوك حيث ظل التطبيق بمنأى إلى حد كبير عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما أنه يجذب المستخدمين الشبان بمعدل أسرع بكثير علاوة على جذب المزيد من المعلنين.

    وقالت شركة فيسبوك في يوليو/ تموز إن القواعد الجديدة وتغيير المنتجات بهدف حماية خصوصية المستخدمين سيؤدي إلى إبطاء نمو إيراداتها العام المقبل. كما وافقت على دفع خمس مليارات دولار لتسوية تحقيق حول خصوصية البيانات أجرته اللجنة الاتحادية الأمريكية المعنية بالتجارة.

    وتحقق اللجنة الاتحادية الأمريكية المعنية بالتجارة مع فيسبوك بشأن سلوكيات مناهضة للمنافسة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيسبوك, انستغرام
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