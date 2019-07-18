"إنستغرام" تختبر إلغاء خاصية أساسية في منصتها

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن "إنستغرام" تختبر حاليا تقنية جديدة تجعل المستخدم يمكنه إخفاء "عدد الإعجابات" من أي منشورات على حسابه، ويتمكن فقط مالك الحساب من رؤيتها، على حسب رغبته.

Instagram now hides post likes in more countries https://t.co/sHvKwzAJJm pic.twitter.com/XY7J5LrsTv — ultimatepocket (@ultimatepocket1) July 18, 2019

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وأشارت إلى أن "إنستغرام" تختبر حاليا تلك الخاصية في عدد من الدول، مثل كندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وأستراليا ونيوزلندا.

وعللت "إنستغرام" لجوئها إلى ذلك الأمر، هو استخدام البعض، عدد الإعجابات كمقياس لمقارنة المنشورات مع بعضها البعض، ولقياس الشعبية الذاتية.