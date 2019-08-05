بالفيديو... تاجر مخدرات يتنكر في صورة ابنته للهروب من السجن

على طريقة أفلام هوليوود الأمريكية، لجأ تاجر مخدرات برازيلي، إلى وسيلة تخفي مبتكرة، لكي يتمكن من الهروب من السجن.

واستغل التاجر، كلوفينو دي سيلفا، زيارة ابنته المراهقة له، لكي يتنكر في صورتها، بوضعه لقناع يشبه ملامحها، وصدرية وشعر مستعار، بحسب وكالة "فرانس برس".

واتفق "دي سيلفا" مع ابنته، البالغة من العمر 19 عاما، على أن تبقى في زانزانته في المقابل، لحين هروبه من السجن.

VIDEO: 🇧🇷 Brazilian prison authorities catch a drug trafficker trying to escape prison dressed as his teenage daughter, disguised with a mask, bra and wig pic.twitter.com/X6y4FN3NQg — AFP news agency (@AFP) August 5, 2019

ولكن رغما عن حيلته، تمكنت إدارة السجن من الكشف عن هوية كلوفينو دي سيلفا، بسبب سلوكه العصبي والمضطرب أمامهم.

ويتبع دي سيلفا واحدة من أخطر المجموعات الإجرامية في البرازيل، وبعد أن أحبطت محاولة هروبه، تم إيداعه إلى سجن مشدد الحراسة منعا من هروبه مرة أخرى.