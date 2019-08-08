ياسمين صبري العربية الوحيدة المنافسة في مسابقة أفضل 100 وجه في العالم

وتضم قائمة "تي سي كاندلر" عددا من النجمات وعارضات الأزياء، منهن الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، والممثلة البريطانية إيما واتسون، والمطربتان الأمريكيتان سيلينا غوميز وتايلور سويفت.
وسينطلق التصويت على النجوم والمشاهير المتواجدين بالقائمة من جميع أنحاء العالم على أن ينتهى التصويت أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
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YASMINE SABRI 🇪🇬 Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Please Visit https://youtu.be/95EevRc-uP4 to Nominate your Favorites for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. #tccandler #independentcritics #100mostbeautifulfaces2019 #100mosthandsomefaces2019 -- #yasminesabri #egypt #actress #model
يشار إلى أن هذه المسابقة انطلقت منذ نحو 29 عاما، وبالتحديد في عام 1990، وهي مسابقة للجمال فقط، وليس لها علاقة بشهرة المشاركات أو جنسياتهن.
يذكر أن ياسمين صبري قد رشحت العام الماضي أيضا للمسابقة نفسها، ولكن تضمنت القائمة عددا من الأسماء العربية.
وحصل على اللقب في السنوات السابقة، النجمات، ميشيل فايفر 3 مرات، وميغ رايان، وصوفي مارسو، ونيكول كيدمان لمدة عامين، وجوانيث بالترو وجينيفر كونيلي، وليندسي لوهان وكيرا نايتلي، وناتالي بورتمان والفرنسية ماريون كوتيار.
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