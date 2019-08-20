مرحاض من الذهب في قصر بلينهايم لاستخدام الزوار وهذه شروطه

المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة، ولكن مع فرض زمن استخدام مدته ثلاث دقائق لتقليل أوقات الانتظار.
وضع المرحاض أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون تشرشل، رئيس الوزراء السابق، وسيتمكن الزوار من حجز وقتهم مسبقا.
August 19, 2019
ستتاح 20 فترة استخدام في الساعة، والذي يعد قطعة فنية، للاختيار فيما بينها، بشرط شراء تذكرة بقيمة 27 جنيهاً استرلينياً (حوالي 32 دولارا) للقصر والمتنزه والحدائق.
وسيعرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 سبتمبر/أيلول إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسيستخدمه حوالي 6 آلاف شخص.
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