بالفيديو... سمكة قرش كادت تبتلع فتاة صغيرة في المياه الضحلة

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" هاجمت سمكة القرش، ماغي كروم، البالغة من العمر تسع سنوات يوم الجمعة 16 آب/ أغسطس عندما كانت تسبح في المياه الضحلة.

— claire metz (@clairemetzwesh) 16 августа 2019 г.

ونقلت الصحيفة عن ماغي قولها "في البداية شعرت بأن شخصًا ما قد أمسك بي، ثم شعرت أن هناك شيئًا ما يخترق ساقي. وأدركت حينها أنني تعرضت لهجوم من قبل سمكة قرش".

وبحسب الصحيفة اعتقدت والدة الفتاة التي كانت جالسة على الشاطئ أن طفلتها تمازحها لكن عندما رأت الدم ، نقلت ابنتها إلى المستشفى حيث تلقت العلاج المناسب.

وأوضحت ماغي أن الحادثة لن تمنعها من مواصلة رياضتها المفضلة والسباحة في المحيط.

ويُطلق على شاطئ نيو سميرنا بيتش في ولاية فلوريدا اسم "عاصمة أسماك القرش العالمية" لكونه مكانا تتجمع فيه الكثير من الأسماك التي تشكل طعاما للأسماك الكبيرة، ولذلك تتبعها أسماك القرش.