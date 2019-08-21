وفاة رضيع بسبب حليب أمه

تناول مسكن الترامادول من قبل الأم المرضعة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل الرضيع.

ووقع الحادث في مدينة بليموث البريطانية العام الماضي، ووفقا للأم، بعد أن أعطاها الأطباء المسكنات، لم تكن تريد إرضاع ابنتها، التي كان عمرها خمسة أيام، لكن الأطباء أصروا إلى أنه لا ضرر في ذلك.

وخلال تحقيق أجري، يوم الاثنين الماضي، قال الطبيب البروفيسور بيتر فليمنغ، إن المسكنات التي تم وصفها للأم لآلام الظهر أثناء الحمل لعبت دورا في وفاة الطفلة الرضيعة.

وأشار فليمنغ: "إنه دواء جديد يمكن أن ينقل عن طريق حليب الأم"، ولم يتمكن فليمنغ من تحديد ما إذا كان الترامادول لعب دورا وأدى إلى الوفاة، أثناء الحمل أو بعد الولادة أثناء تناول حليب الأم، بحسب صحيفة "مترو".

يذكر أن سيدة تبلغ من العمر 29 عاما تمكنت من ولادة توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة لا تكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.