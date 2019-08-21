شاهد... كيم كارداشيان تثير حيرة معجبيها

وكسبت الصورة 3.2 مليون لايك حيث تظهر الشقيقتان بكامل أناقتهما، لكن من الواضح أن هناك خلل في الفوتوشوب فكلتاهما تمتلكان إصبعا إضافيا.
Kim Kardashian and Kylie Jenner appear to have six toes in Photoshop fail https://t.co/Tb18tajIGv pic.twitter.com/9aGUnCsx1L— Page Six (@PageSix) August 20, 2019
والصور الجديدة هي جزء من الحملة الإعلانية للعطور الجديدة التي أنشأتها كارداشيان وجينر، كما أنها ليست المرة التي ينتقد فيها المستخدمون استخدامهم الزائد للفوتوشوب.
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في سياق آخر، استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.
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