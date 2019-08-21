شاهد... كيم كارداشيان تثير حيرة معجبيها

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، حيرة معجبيها بعد أن نشرت صورة لها ولشقيقتها الصغرى كيلي جينر، التي تظهران فيها وكأن لهما ستة أصابع على قدميهما.

وكسبت الصورة 3.2 مليون لايك حيث تظهر الشقيقتان بكامل أناقتهما، لكن من الواضح أن هناك خلل في الفوتوشوب فكلتاهما تمتلكان إصبعا إضافيا.

Kim Kardashian and Kylie Jenner appear to have six toes in Photoshop fail https://t.co/Tb18tajIGv pic.twitter.com/9aGUnCsx1L — Page Six (@PageSix) August 20, 2019

والصور الجديدة هي جزء من الحملة الإعلانية للعطور الجديدة التي أنشأتها كارداشيان وجينر، كما أنها ليست المرة التي ينتقد فيها المستخدمون استخدامهم الزائد للفوتوشوب.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Авг 2019 в 12:48 PDT

في سياق آخر، استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.