علماء يحددون أكثر المهن تهديدا للقدرة على الإنجاب

حدّد الباحثون في معهد أبحاث الطب المهني "إيزميروف"، أكثر المهن خطورة، التي تؤثر بشكل كبير على الصحة الإنجابية للمرأة والرجل.

تؤثر مجالات نشاط المرأة المرتبطة بالتعرض للعوامل الكيميائية سلباً على القدرة على الإنجاب ، مثل طلاء الجدران والعمل في محطات تعبئة الوقود، والتنظيف والطلاء الكهربائي، وغيرها من المهن التي تجبر صاحبها على التعامل مع المواد الكيميائية، كما يؤثر الاهتزاز سلباً على الصحة الإنجابية لها، مثل القيادة وأعمال الحفر والطرقات والتثبيت والصقل والتلميع، وفقاً لما ذكره موقع "RT" الروسي.

وحسب المصدر، يمكن أيضاً أن تتعرّض الصحة الإنجابية للمرأة لتهديد من خلال الأعمال ذات الصلة بالكائنات الحية الدقيقة، لا سيما العمل في المؤسسات الطبية ومختبرات الأبحاث، ومحطات معالجة المياه وصناعة الأغذية وتربية الحيوانات.

كما لا تُنصَح النساء بممارسة الأعمال المتعلقة برفع الأثقال أو بالمناخ القاسي (برودة أو سخونة)، وكذلك يجب أن تتجنب التعرض للمجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية، وفقاً للمصدر.

ونقل الموقع الروسي عن الخبراء في معهد أبحاث الطب المهني "إيزميروف قولهم إن الصحة الإنجابية للرجل تتأثر أيضاً بشكل سلبي بنفس العوامل التي تتأثر بها المرأة، باستثناء شدة وقساوة العمل.

وأوضح الخبراء أن أضرار هذه العوامل الخطيرة ممكن أن يتجسّد بتشوه في أعضاء الجنين أو اختلالات وراثية (جينية)، وقد تؤدي هذه الأضرار إلى الإجهاض وموت الجنين داخل الرحم.

كما نقل المصدر عن معهد أبحاث الطب المهني أن الحفاظ على الصحة الإنجابية يعتمد على نمط الحياة، بما في ذلك أسلوب التغذية، وعدم وجود عادات سيئة، والنشاط البدني، وفترات النوم، وعدم وجود ضغط نفسي وعاطفي زائد.