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23:06 23 أغسطس/ أب 2019
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    غوغل بيكسل سليت

    "صورك تتكلم"... غوغل تطرح تقنية جديدة لا تصدق

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    منوعات
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    أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، عن طرحها لميزة جديدة، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، تساعد مستخدميها في البحث داخل مكتبة "صور غوغل" (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.

    كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، بعد إجراء عملية البحث عن النص، نسخه ولصقه بسهولة، داخل ملاحظة أو مستند أو نموذج باستخدام (Google Lens)، حسبما أوضحت "غوغل" في تغريدة لها.

    وتنصح "غوغل" المستخدمين، أنه فور ظهور الصورة المطلوبة أمامهم بعد عملية البحث، بأن ينقروا فوق زر (Google Lens) لنسخ النص ولصقه بسهولة، وفقا لموقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

    كما يمكن من خلال تلك الميزة، توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى ملصق كلمة مرور جهاز التوجيه والاتصال تلقائيا بشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، عن طريق البرنامج الذي يقرأ كلمة المرور، ويفهم أنك تريد الاتصال بالشبكة التي تستخدمها.

    ومع توافر هذه الميزة الأكثر ذكاء وتطورا، فإن وظيفة البحث عبر (Google Photos) ستكون أكثر سهولة، كما أنها ستتيح للمستخدم العثور على أمور أكثر تعقيدا، مثل كائنات معينة أو مواقع أو حيوانات أليفة أو أحداث أو حتى أشخاص ضمن لقطاتك بفضل بعض الذكاء الصناعي.

    كذلك تحتوي منصة (Google Lens) على مرشح قوي للتعرف البصري على الحروف (OCR)، في إمكانه سحب النص من أية صورة، وهو متوفر فقط في (Google Photos).

    وفيما أشارت "غوغل" في تغريدتها، إلى أن ميزة البحث عن النصوص في "Google Photos" ستكون متوافرة خلال الشهر الجاري، فقد لفتت إلى أنها متوافرة لبعض مستخدمي هواتف "أندرويد"، ومستخدمي نسخة الويب، بينما تبدو غير مفعلة حتى الآن على هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس".

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    الكلمات الدلالية:
    هواتف ذكية, بحث, صور, منوعات, أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, آيفون, أندرويد, غوغل
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