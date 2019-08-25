152 مليار دولار قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر حول العالم

كشف تقرير اقتصادي عن وصول قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر خلال العام الحالي إلى 152 مليار دولار، 68.5 مليار تأتي من مبيعات ألعاب الأجهزة المحمولة.

ووصلت قيمة الاستثمارات في هذه السوق خلال عام ونصف العام إلى 10 مليار دولار، ووفقا لموقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، الألعاب تمثل حوالي 33% من إجمالي التطبيقات التي يتم تنزيلها على الأجهزة المحمولة، و74% من إنفاق المستخدمين على تطبيقات هذه الأجهزة.

ووفقا للتقديرات فإن حوالي 2.4 مليار شخص سيكونون قد مارسوا ألعاب الكمبيوتر عبر الأجهزة المفتوحة خلال العام الحالي في مختلف أنحاء العالم بما يعادل حوالي ثلث سكان العالم.

كما أن 50% من مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة يمارسون الألعاب وهو ما يجعل هذه الفئة من التطبيقات في نفس شعبية تطبيقات الموسيقى مثل "سبوتفاي" و"آبل ميوزيك" وفي المركز الثاني بعد تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث حجم الوقت المخصص لها.

وفي الولايات المتحدة أصبح الوقت الذي يتم تخصيصه للأجهزة المحمولة يزيد عن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون، حيث يقضي المستخدمون وقتا مع أجهزة المحمول يزيد بمقدار 8 دقائق يوميا مقارنة بوقت التلفزيون.

ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 30 دقيقة يوميا في عام 2021.