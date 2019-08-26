ساويرس "يفتح النار" على مهرجان "كان" ويطالب الصحفيين بعدم التركيز على فساتين الفنانات

انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تنظيم مهرجان "كان" السينمائي الفرنسي، مشيرا إلى أن إجراءات الأمن فيه صعبة ومعقدة.

وقال ساويرس في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إن "مهرجان الجونة ولد ناجحا منذ أول دورة".

وأردف "لقد وضع الله يده في المهرجان ، وأنا بصفتي عاشق للسينما، أحضر أغلبية المهرجانات العالمية، وأسمع كيف يتحدثون عن المهرجان، كأنه يقدم منذ سنوات عديدة، وأنا عدت مؤخرا من مهرجان "كان" السينمائي، وكان به عدد كبير من السلبيات، منها معاملة الضيوف، ولكننا في مهرجان الجونة السينمائي نعطي اهتماما لكل الضيوف، ومهرجاننا منظم بشكل كبير جدا".

كما وجه نجيب ساويرس عتابا للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "يجب ألا تركزوا مجهودكم على السجادة الحمراء والفساتين، فهناك فعاليات ذات أهمية كبيرة، ومن يفعل غير ذلك فهو لا يحب السينما، مشيرا إلى أن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" هو شعار دائم للمهرجان، وغير مرتبط بدورة محددة، لأن السينما أفضل وعاء للتأثير على المشاعر الإنسانية، فهي تغير من الإنسان".

وتقام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.