ساويرس "يفتح النار" على مهرجان "كان" ويطالب الصحفيين بعدم التركيز على فساتين الفنانات

وقال ساويرس في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إن "مهرجان الجونة ولد ناجحا منذ أول دورة".
كما وجه نجيب ساويرس عتابا للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "يجب ألا تركزوا مجهودكم على السجادة الحمراء والفساتين، فهناك فعاليات ذات أهمية كبيرة، ومن يفعل غير ذلك فهو لا يحب السينما، مشيرا إلى أن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" هو شعار دائم للمهرجان، وغير مرتبط بدورة محددة، لأن السينما أفضل وعاء للتأثير على المشاعر الإنسانية، فهي تغير من الإنسان".
وتقام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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