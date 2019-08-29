واتسآب يطلق خدمة جديدة تساعدك في التعبير عن مشاعرك أكثر

يتيح تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" الآن لمستخدميه إنشاء "إيموجي" خاصة، مع أي ميزات وتعابير وجه تختارها.

والخاصية الجديدة للإصدار التجيريبي 2.19.90.23 متوفرة الآن لأجهزة iOS وستكون متوفرة لأجهزة "أندرويد" لاحقا.

Memojis en WhatsApp: más personalización para tus conversaciones https://t.co/gq6v8EMMjq pic.twitter.com/cbIdCbd1If — Marcos Reviews (@MarcosReviews) August 25, 2019

وستظهر ما يسمى بالميموجس بالقرب من الرموز المعتادة "إيموتيكونز" على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح الافتراضية، وستكون على شكل رموز تعبيرية مخصصة لآبل.

Like you, but in emoji version: the "memojis" come to WhatsApp https://t.co/6emQxUWBVD pic.twitter.com/dTMgOzYgWV — News1 English (@News1English) August 23, 2019

إذا كنت من مستخدمي iPhone X أو XR أو XS مع نظام التشغيل iOS 12، ولا تملك الإصدار التجريبي حتى الآن، يجب عليك انتظار تحديث التطبيق 2.19.90.

وأنشأ واتسآب، سابقا، خاصية البث أو "Broadcast"، وهو حل بديل لإنشاء مجموعات الدردشة عندما تحاول إخبار الأصدقاء ببعض المعلومات بسرعة، دون الحاجة لإنشاء مجموعة تضم أحاديث مطولة.