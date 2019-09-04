شاورما بسعر 3 آلاف دولار

تم سحب 10100 شيقل، أي ما يساوي 2800 دولار، من بطاقة مصرفية لسائحة في المدينة القديمة في القدس، لشرائها الشاورما، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

بعد مرور بعض الوقت على وجبة المدينة الباهظة الثمن، عادت المرأة وطلبت إعادة نقودها. وفقا لها، بعد أن تم الإبلاغ عن الحادث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعيدت الأموال إلى حسابها.

أصر أصحاب محلات بيع الشاورما على حدوث خطأ. لكن موظف سابق أخبر وسائل الإعلام المحلية أن هناك خطة لخداع السياح الذين لا يشكون في شيء.

وقال موظف سابق طلب عدم الكشف عن هويته: "هذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى التوقف عن العمل هناك. لقد بدؤوا في الخداع بالأسعار، وهذا أمر فظيع. الشرطة جاءت مع السياح ثلاث مرات"، وفقا للصحيفة.

ووفقا له، فإن المخطط بسيط. لا يوجد مينيو في مقهى الشارع، يقول البائعون إن طبق الشاورما يكلف 80 شيقل، وهم يأخذون النقود باليورو أو الدولار. في بعض الأحيان يلاحظ الزبون "خطأ" في الحساب، وأحيانًا يدفع ببساطة ببطاقته المصرفية.