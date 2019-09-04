هيفاء وهبي تشارك جمهورها أغانيها على "ستوري إنستغرام"

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بنشر عدد من أغانيها التي نالت شهرة في الآونة الأخيرة، حيث قام المشاركون بأداء أغانيها لتقوم بنشرها على صفحتها.

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر مقاطع من أغانيها على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وتحديدا في "ستوري"، واتسمت هذه المقاطع بأنها كانت بأداء من معجبيها.

© Photo/ instagram//haifawehbe هيفاء وهبي تشارك جمهورها أغانيها على إنستغرام

حيث كان لأغنيتي "تملي ناجحة" و"توتة" النصيب الأكبر من هذه الفيديوهات بأداء معجبيها.

© Photo/ instagram//haifawehbe هيفاء وهبي تشارك جمهورها أغانيها على إنستغرام

كما ونشرت في "ستوري" أيضا تصدر أغنيتها "تملي ناجحة" على أحد المواقع كأكثر الأغاني شعبية في مصر.

© Photo/ instagram//haifawehbe هيفاء وهبي تشارك جمهورها أغانيها على إنستغرام

هذا وفي وقت سابق أثارت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدث صور لهما.

ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.