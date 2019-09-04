هيفاء وهبي تشارك جمهورها أغانيها على "ستوري إنستغرام"

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر مقاطع من أغانيها على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وتحديدا في "ستوري"، واتسمت هذه المقاطع بأنها كانت بأداء من معجبيها.
حيث كان لأغنيتي "تملي ناجحة" و"توتة" النصيب الأكبر من هذه الفيديوهات بأداء معجبيها.
كما ونشرت في "ستوري" أيضا تصدر أغنيتها "تملي ناجحة" على أحد المواقع كأكثر الأغاني شعبية في مصر.
هذا وفي وقت سابق أثارت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدث صور لهما.
ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.
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