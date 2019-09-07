زوجة كاظم الساهر الأولى تشعل مواقع التواصل في ظهور علني... صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات مصورة، من حفل زفاف نجل الفنانة العراقي كاظم الساهر "عمر"، والتي ظهرت في إحدى الصور سيدة بحجاب فاتح اللون، زعم البعض أنها والدة العريس، وزوجة الفنان القيصر العراقي، الأولى "أم وسام".

وأقام الفنان العراقي كاظم الساهر، حفل زفاف ضخم لنجله الأصغر عمر، مساء أمس الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.

وسبق أن تناقل الرواد صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.

كاظم الساهر سبق وبرر انفصاله عن زوجته الأولى بزواجه المبكر، حيث احتفل بزفافه عليها عندما كان في الـ19 عاما من عمره، حيث لم يكن الزوجان بالنضج الكافي لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، خاصة مع بدء انطلاق كاظم في عالم الفن، ورغبته في جني المال وشراء المنازل، الأمر الذي أثر على استقرار حياته العائلية.

يُذكر أن شائعة قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن خطيبته المغربية سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في مارس/ أذار 2018.