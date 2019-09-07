زوجة كاظم الساهر الأولى تشعل مواقع التواصل في ظهور علني... صور

وأقام الفنان العراقي كاظم الساهر، حفل زفاف ضخم لنجله الأصغر عمر، مساء أمس الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.
وسبق أن تناقل الرواد صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.
زوجة كاظم الساهر السابقة في ظهور نادر لهاhttps://t.co/E9N76ncc5h#mtvlebanonstars pic.twitter.com/DBPLWHCx3L— MTV Lebanon (@mtvlebanon) September 6, 2019
كاظم الساهر سبق وبرر انفصاله عن زوجته الأولى بزواجه المبكر، حيث احتفل بزفافه عليها عندما كان في الـ19 عاما من عمره، حيث لم يكن الزوجان بالنضج الكافي لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، خاصة مع بدء انطلاق كاظم في عالم الفن، ورغبته في جني المال وشراء المنازل، الأمر الذي أثر على استقرار حياته العائلية.
زوجة كاظم الساهر الأولى تُشعل الإنترنت.. وتثير الإعجاب بصورها#الاردن #مدار_الساعة https://t.co/y9mYiUztqM pic.twitter.com/aO5BHMWpRv— مدار الساعة الإخباري (@alsaa_news) September 7, 2019
يُذكر أن شائعة قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن خطيبته المغربية سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في مارس/ أذار 2018.
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