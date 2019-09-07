حبيب نورمحمدوف يحتفظ بلقب العالم في نزاله المنتظر بأبوظبي... فيديو

تمكن المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، اليوم السبت، من الاحتفاظ بحزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.

موسكو - سبوتنيك. وبذلك، يكون "نورمحمدوف" حقق فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد أن قام بحركة "Rear Naked Choke" الخانقة لـ"بويريير" في الجولة الثالثة من النزال المثير.

حبيب نورمحمدوف يحافظ على لقب وزن الخفيف في ثاني دفاع له عنه بإنتصاره على داستن بويريه في الحدث الرئيسي في عرض ( #UFC242 ) بالإستسلام عن طريق حركة ( rear naked choke ) في الجولة الثالثة بعد مرور ( 2:06 ) دقيقة .. #AndStill pic.twitter.com/fvOltCplzF — UFC (@UFCsArabic) September 7, 2019

وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى للمقاتل الروسي، بعد غيابه عن حلبات النزال لتسعة أشهر، بسبب الإيقاف، بعد المشاكل التي حصلت خلال لقائه الأخير أمام ماكغريغور.

وقال مدرب المقاتل الروسي، عبد المنعم "عائدات النزال ستكون أكثر من 3 إلى 3.5 من تلك التي كانت من لقاء ماكغريغور، نحن لا نقاتل من أجل أمور صغيرة، فنحن نعرف قيمتنا، 2 مليون من لقاء ماكغريغور، هذا لا يكفي بالنسبة لنا لأننا الأفضل ولدينا شعبيتنا.ونحن نعرف ذلك وعندما سنخرج في القاعة سنرى كيف سيتجمعون حولنا وحول بويريير".

يذكر بأن حبيب نورمحمدوف، حصل على مليوني دولار، من لقاء ماكغريغور، دون حساب أموال الرعاة من الإيرادات والإعلانات والبث.