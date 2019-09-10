مطرب لبناني يدافع عن ظهور إليسا الغريب... فيديو

دافع المطرب اللبناني، فارس كرم، عن صديقته المطربة اللبنانية، إليسا، من التنمر الذي تعرضت له، عقب نشرها صورة جمعتهما على متن إحدى الطائرات.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين الملايين من معجبي جمهور إليسا، خاصة بعدما ظهرت في الصورة أن وزنها أكبر من المعتاد، ما دفع بعضهم إلى مهاجمتها والسخرية منها.

وأوضح فارس كرم لبرنامج "ذا إنسايدر"، المذاع على فضائية دبي، أنه لا يعنيه ما تم قوله عنه إليسا، "لأن إليسا واحدة فقط لا شبيه لها"، وقال: "فيه عالم بتحب وعالم ما بتحب.. هيدي اسمها إليسا وفي إليسا واحدة بس.. ما في حدا مثل إليسا.. بحبك".

يشار إلى أن إليسا ردت على مهاجميها، بسبب صورتها مع فارس كرم في الطائرة، وذلك بتوجيهها رسالة لمن وصفتهم بـ"الكارهين"، وغردت: "إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم".

وكانت المغنية اللبنانية إليسا أعلنت، في شهر أغسطس/آب، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

كما أن إليسا مازالت تتلقى العلاج من سرطان الثدي، بعدما أعلنت عن إصابتها به في شهر مايو/أيار.