بـ"البيجاما وحافية القدمين"... فنانة عربية تطلق تحديا جديدا يثير الجدل (فيديو)

لفتت الفنانة المغربية أمينة العلي الأنظار بإطلاقها تحديا جديدا عبر صفحتها على إنستغرام، يتمثل بقيام الفتاة بتجربة التصوير وهي في المنزل من دون مكياج وبشكل عفوي، ونشرت فيديو تصور به نفسها حافية القدمين.

وتعرضت الممثلة المغربية لكثير من الانتقاد بعد نشرها الفيديو وإطلاقها التحدي.

وتسأل أمينة في الفيديو الذي صورت به نفسها متابعيها: "كيف أشكالكم وانتو قاعدين في البيت بالبيجاما مبهدلين.. وحفيانين كمان؟".

وقالت: "هذا تحدي للبنات، صورو أنفسكم بدون رتوش"، مشيرة إلى التقاط الصور العفوية بملابس المنزل.

وأشارت إلى أن جمالها الحقيقي أكثر مما هو يبدو في الفيديو، ونبهت إلى أن الإضاءة غير كافية. كما دعت كل امرأة إلى أن تحبّ نفسها كما هي.

ونبهت إلى ضرورة عدم التأثر بـ"الفاشينيستات اللواتي يبالغن في الاهتمام بإطلالاتهن". وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وتعرضت الممثلة لسيل من الانتقادات والملاحظات السلبية بسبب الفيديو الذي اعتبره بعض المعلقون أنه يدل على سطحية في التفكير.