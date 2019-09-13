مدير مهرجان قرطاج: على جورج وسوف أن يحافظ على صورته أمام جمهوره

صرح مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع أن الوسوف انتهى فنيا، وعليه أن يحافظ على صورته أمام جمهوره.

قال الرصاع في الإجابة عن سؤال حول سبب إطلاقه حكما بالـ"الموت فنيا" على جورج وسوف: "هل النجاحات فقط يحددها عدد الجمهور، الوسوف كنت أنا من أكبر معجبيه، لكنه انتهى فنياً للأسف وعليه أن يحافظ على صورته أمام جمهوره، وإن أراد أن يغني فعليه أن يفعل ذلك مع أصدقائه فقط".

وأضاف مدير مهرجان قرطاج في حوار مع "زهرة الخليج": "لست بموقع ناصح له، لكني أتكلم من واقع خبرة طويلة في تنظيم الحفلات، ومن حقي أن أوضح رأيي بصراحة عندما أُسأل، وكوني لا أنافق، لهذا السبب لا يحبني الجميع وأتلقى دائما الشتائم من فانزات الفنانين".

وأضاف: "ولوسوف أقول: عليك أن تحافظ على صورتك أمام التاريخ والناس بعد أن وصلت لقمة الشهرة والغناء، لا أن تظهر بكل هذه الهشاشة لتضيع هيبة الصورة الجميلة التي نعرفها عنك".

وحول غناء وسوف في قرطاج في المستقبل طالما هو مديره، أكد الرصاع أن الفنان السوري لن يشارك.