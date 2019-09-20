بالفيديو... أكرم حسني يمازح تامر حبيب ويسرا وأبو في افتتاح "الجونة السينمائي"

كانت من مفاجأت حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقديم الفنان أكرم حسني، أغنية الافتتاح بعنوان "سيما".

وداعب أكرم حسني في كلمتة الحضور قائلا: "كان لازم يطلع جيل جديد يقضي على أسطورة أن تامر حبيب، هو اللي بيعمل أغنية المهرجان كل سنة، ليه يسرا وأبو وتامر حبيب كل سنة".

وأضاف: "قلت في السنة الأولى يمكن حاجة على الضيق، بس في الدورة اللي فاتت أغنية "العالم جونة" شارك فيها كل أعضاء نقابة المهن التمثيلية ومحدش كلمني، موجها حديثة إلى أشرف زكي نقيب الممثلين: "معكش رقمي"، لما عمرو منسي كلمني السنة دي، سألته إنت أخدت رأي تامر حبيب الأول".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويحضر دورة هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.