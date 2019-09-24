بن لادن الدمية يغادر واجهات المتاجر (صورة)

قامت الجهات المختصة الروسية بسحب دمية بشكل زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن ، من أسواق مدينة ستافربول، بعد عرضها على واجهات متاجر مخصصة لألعاب الأطفال.

الدمية التي جاءت بشكل زعيم "القاعدة" (المحظورة في روسيا) عثر عليها في أحد متاجر الأطفال في المدينة الروسية في 22 سبتمبر/أيلول.

ليتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، التي سارعت إلى المكان للاستفسار عن الواقعة، حيث تم إزالتها من المتجر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الدمية حتى أن الكثيرين لم يبدوا أي ردود فعل من أجل شرائها، يذكر بأن ثمن اللعبة يصل لـ2000 روبل.(1 دولار= 64 روبلا).

وتظهر الدمية بن لادن وبيده بندقية وفي جيبه هاتف أحمر اللون، بعباءته البيضاء.

ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

магазин детских товаров



Игрушка стоит в районе 2000 рублей. Усама Бен Ладен во всей красе...



Фото сделано в г. Ставрополь. pic.twitter.com/stJgA43bEQ — Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) September 21, 2019

أسامة بن لادن هو زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، والذي أعلن مسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، في أمريكا، وتم تصفيته في عام 2011 في عملية خاصة للقوات الأمريكية.