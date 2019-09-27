تنورة قصيرة وبذلة رجالي... الإطلالات الأولى لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

انطلق منذ قليل حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء.

واختارت معظم الفنانات الظهور في حفل الختام بإطلالات بسيطة دون تكليف أو تفاصيل كثيرة.

فأطلت الممثلة المصرية، حلا شيحة، بفستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء بتنورة قصيرة من الأمام، وطويل من الخلف.

الفنانة حلا شيحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩#مهرجان_الجونة_السينمائي

#GFF19#ElGounaFilmFestival



- فيديو رقص حلا شيحة وشقيقتيها على أغنية مهرجان الجونة 2019https://t.co/KUFQcfQKkK pic.twitter.com/uBcbzT3KBX — مجلة هي (@hiamag) September 27, 2019

وظهرت الممثلة بسمة، بفستان وردي اللون يشبه إطلالات الأميرات، جاء بأكمام مروحية، قصير من الأمام، وله اكستنشن طويل من الخلف.

وحضرت الممثلة أروى جودة الحفل، بفستان من قشر السمك، الملون واللامع، جاء بفتحة هوليوود، التي كشفت ساقيها، مع فتحة من الخلف كشفت عن ظهرها.

هند صبري والشياكة كلها على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي 😃😍❤️#GFF #GFF19 pic.twitter.com/oEniumsl5X — elCinema.com (@elCinema) September 27, 2019

وكان من أكثر الإطلاات اللافتة للنظر، ظهور فنانات ببدلة رجالي، وهما الممثلة التونسية، هند صبري، والمطربة المصرية ساندي.

وحضر حفل ختام المهرجان، الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من أجل تكريمه عن مشواره الفني.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.