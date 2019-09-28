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19:24 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مسلسل زي الشمس - شهر رمضان، 2019

    بعد ظهورها مع عمرو دياب في الجونة... دينا الشربيني تكشف مفاجأة

    © Photo / MBC MASR
    منوعات
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    كشفت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، عن مفاجأة على هامش حضورها الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهت فعالياته أمس الجمعة.

    وأعلنت "الشربيني" أنها بدأت التحضير للجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في شهر رمضان.

    وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها الغامرة من أن الجزء الثاني سيكون من تأليف السيناريست، تامر حبيب.

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    النجمة المتالقة دينا الشربيني 🥰🌟 تعلن حصريا على البساط الاحمر لحفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل زي الشمس 🌞على قناة ام بي سي و الذي سيكون من تاليف تامر حبيب....بالتوفيق لك دينا🥰 و لجميع صناع المسلسل 😘 @dinaelsherbinyy #ديناالشربيني #دينا_الشربيني #ديناالشربينى #دينا_الشربينى #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونه_السينمائي #الجميلة_قلبا_و_قالبا #زي_الشمس #تامر_حبيب #Dina_Elsherbiny #dinaelsherbiny #dinaelsherbinyy #gff19 #redcarpet #elgounaredsea #elgounafilmfestivalofficial #smile #zay_elshams #zay_alshams #zai_elshams #Repost @starmagazine_2 (@get_repost) ・・・ دينا الشربيني #مهرجان_الجونة_السينمائي ، #دينا_الشربينى #مجلة_النجوم ، #محمد_حمدالله ، #الجونة_هواها_سينمائي

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    يشار إلى أن مسلسل "زي الشمس"، هو النسخة العربية من المسلسل الإيطالي "Sisters". 

    ومسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

    وكانت دينا الشربيني أطلت مع المطرب المصري، عمرو دياب، في حفل خاص، أحياه الخميس،  على هامش مهرجان الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن العربي، منهم ليلى علوي والهام شاهين وشيرين رضا ويسرا وهند صبري وحلا شيحة وباسم سمرة وتامر حبيب وأحمد رزق ونجلاء بدر وآسر ياسين.

    كما أن دينا الشربيني حضرت مع عمرو دياب حفل "After Party" ختام مهرجان الجونة، الذي أقيم للفنانين المشاركين في المهرجان.

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    وأخيرا صورة مع الهضبة بنفسه 💃🏻💃🏻💃🏻 @amrdiab @dinaelsherbinyy

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    وخلال الحفل، حرصت الممثلة المصرية بسمة على التقاط صورة "سيلفي" مع عمرو دياب ودينا الشربيني.

    ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، والحديث كثيرا عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، إلا أن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها.

    وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

    يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

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    الكلمات الدلالية:
    مهرجان الجونة السينمائي, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, دينا الشربيني, عمرو دياب
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