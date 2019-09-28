بعد ظهورها مع عمرو دياب في الجونة... دينا الشربيني تكشف مفاجأة

كشفت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، عن مفاجأة على هامش حضورها الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهت فعالياته أمس الجمعة.

وأعلنت "الشربيني" أنها بدأت التحضير للجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في شهر رمضان.

وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها الغامرة من أن الجزء الثاني سيكون من تأليف السيناريست، تامر حبيب.

يشار إلى أن مسلسل "زي الشمس"، هو النسخة العربية من المسلسل الإيطالي "Sisters".

ومسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وكانت دينا الشربيني أطلت مع المطرب المصري، عمرو دياب، في حفل خاص، أحياه الخميس، على هامش مهرجان الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن العربي، منهم ليلى علوي والهام شاهين وشيرين رضا ويسرا وهند صبري وحلا شيحة وباسم سمرة وتامر حبيب وأحمد رزق ونجلاء بدر وآسر ياسين.

كما أن دينا الشربيني حضرت مع عمرو دياب حفل "After Party" ختام مهرجان الجونة، الذي أقيم للفنانين المشاركين في المهرجان.

View this post on Instagram وأخيرا صورة مع الهضبة بنفسه 💃🏻💃🏻💃🏻 @amrdiab @dinaelsherbinyy A post shared by Basma Hassan (@basmaofficial_) on Sep 27, 2019 at 5:04pm PDT

وخلال الحفل، حرصت الممثلة المصرية بسمة على التقاط صورة "سيلفي" مع عمرو دياب ودينا الشربيني.

ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، والحديث كثيرا عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، إلا أن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.