خمس فيلة يضحون بحياتهم لإنقاذ فيل صغير

في حديقة هاو ياي الوطنية في جنوب تايلاند، توفي خمسة فيلة وهم يحاولون إنقاذ فيلا صغيرا كان في شلال، وفقا لموقع Matichon Online المحلي.

وقعت المأساة في وقت مبكر من صباح السبت الماضي 5 أكتوبر/تشرين الأول. بعد أن سمع موظفو المنتزه الوطني صوت الأفيال، عثروا على فيل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات يغرق وفيلان كبيران في جدول محلي يحاولان إنقاذه وبدا منهكان.

Six elephants die at Khao Yai waterfall https://t.co/tpLkKOcPDL — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 5, 2019

وعند النزول إلى أسفل الشلال، وجدوا خمسة أفيال غارقة أخرى، وبعد ساعات قليلة، تم إنقاذ الفيلة البقية باستخدام الحبال.

يذكر أن مأساة مماثلة كانت قد وقعت في نفس المكان عام 1992، عندما توفي ثمانية أفيال.