خمس فيلة يضحون بحياتهم لإنقاذ فيل صغير

وقعت المأساة في وقت مبكر من صباح السبت الماضي 5 أكتوبر/تشرين الأول. بعد أن سمع موظفو المنتزه الوطني صوت الأفيال، عثروا على فيل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات يغرق وفيلان كبيران في جدول محلي يحاولان إنقاذه وبدا منهكان.
Six elephants die at Khao Yai waterfall https://t.co/tpLkKOcPDL
— Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 5, 2019
وعند النزول إلى أسفل الشلال، وجدوا خمسة أفيال غارقة أخرى، وبعد ساعات قليلة، تم إنقاذ الفيلة البقية باستخدام الحبال.
يذكر أن مأساة مماثلة كانت قد وقعت في نفس المكان عام 1992، عندما توفي ثمانية أفيال.
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